Maurizio Pollini onora Dobbiaco con due concerti, lunedì 31 agosto e giovedì 3 settembre, il cui ricavato sarà devoluto a due associazioni altoatesine.

Maurizio Pollini è uno fra i più grandi pianisti italiani di sempre, una vera star che si esibisce nei maggiori teatri del mondo. Nipote dello scultore roveretano Fausto Melotti, la settimana prossima arriverà in regione nell'ambito dell'Alto Adige Festival, per dare prova del suo prodigioso virtuosismo per due volte nella Sala Gustav Mahler al Centro Culturale di Dobbiaco: lunedì 31 agosto e giovedì 3 settembre alle ore 21.

I ricavi derivati dalla vendita dei biglietti saranno devoluti a due associazioni di volontariato altoatesine: Debra e mamazone – Donne e ricerca contro il tumore al seno.

«Siamo molto grati a Maurizio Pollini per la sua disponibilità. In questo modo vogliamo ringraziare i collaboratori del servizio sanitario e i medici di base della Val Pusteria per il loro impegno e la loro dedizione negli ultimi mesi», dichiarano Sigisbert Mutschlechner, presidente della Fondazione Centro Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti, e Christian Gartner , presidente dell'Alto Adige Festival. Così Dobbiaco si riconferma centro musicale di eccellenza. Un ringraziamento speciale sulle note di Beethoven con la maestosa Sonata op. 106 chiamata anche «Hammerklavier-Sonate», una delle più complesse opere del genio di Bonn dal punto di vista armonico e dell'impegno tecnico. Biglietti a 120 euro, da acquistare su kulturzentrum-toblach.eu. Informazioni allo 0474 976151.