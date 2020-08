Questa sera alle 21.15 nei Giardini del Muse di Trento omaggio cinematografico ad Arturo Benedetti Michelangeli, nel centesimo anniversario della nascita del grande compositore. Sarà proiettato il film La montagna di Ciro, di Andrea Andreotti prodotto da FilmWork.

Il film è stato girato tra Bolzano, Trento e la Val di Rabbi, ed è un ritratto umano e personale del grande pianista bresciano. L’artista è stato ritratto negli anni come un uomo freddo, a volte cinico e sicuramente scostante, questa è la vulgata comune, nata però da racconti spesso di seconda o terza mano. Michelangeli è stato un personaggio pubblico difficile da avvicinare, chiuso e geloso della propria intimità, quindi in molti hanno semplicemente sovrapposto il privato con il pubblico dipingendolo come un uomo impossibile.

Durante il lavoro è invece uscito un ritratto più complesso, che per molti spettatori risulterà in parte sorprendente. Questo è stato reso possibile dall’incontro con persone che con lui hanno avuto un rapporto speciale e privilegiato.

La proiezione sarà preceduta da alcuni interventi in ricordo del grande compositore. La serata è organizzata dal Comune con il Muse e FilmWork. L’ingresso è gratuito, con prenotazione su eventbrite.it. L’evento sarà annullato in caso di maltempo.