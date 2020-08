Peller o Roen? E tu cosa scegli? Non si tratta solo di una scelta di luogo dove trascorrere alcune ore ma è una scelta....musicale. Nei due luoghi cari ai nonesi ma anche a tantissimi turisti, si svolgerà domenica un concerto in contemporanea.

MusicADuemila nasce dalla volontà di creare un evento che unisca le Pro Loco di Predaia e Cles, Apt Val di Non e il comune di Predaia. Musica in alta quota ai tempi del Covid,nel rispetto del distanziamento sociale.

L'idea è di Federico Polli, presidente della Pro Loco di Sfruz che, nonostante la stagione fortemente limitata dalle restrizioni normative legate all'emergenza sanitaria, ha voluto realizzare una grande manifestazione musicale.

In un anno difficile per la socialità, la straordinaria collaborazione e amicizia del nostro attivo mondo delle pro loco ha permesso la realizzazione di due manifestazioni "a specchio",in due luoghi suggestivi e simbolo della nostra Valle, come il Monte Peller ed il Monte Roen.

Nasce quindi "Il Peller saluta il Roen", concerto in quota sul Monte Peller: A partire dalle ore 13 di domenica. Sul Monte Roen si esibiranno Samuel Vivian ed Enea Dj. In contemporanea sul Monte Roen si esibiranno la Dolomiti Horn Ensemble e Caterina Cropelli (foto) cantautrice ormai affermata.

Per entrambe le mete verranno proposti dei percorsi a piedi con livelli di difficolta diverse: possibilità di trovare le cartine ai punti di partenza.

Per informazioni: Evento Peller: Apt 0463830133; Pro Loco Cles 0463421376; Evento Roen: Solarium Predaia 0463463015.

Si ringraziano ufficio Cultura del comune di Predaia per l'organizzazione e i vigili del fuoco per il supporto logistico.