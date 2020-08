Musica dal vivo di grande qualità, ottimo vino accompagnato da una selezione di salumi e formaggi del territorio e un naturale distanziamento sociale per una serata da vivere in tutta sicurezza distesi sul prato, sono gli ingredienti di «Musica&Müller. Concerti dal vino en plein air», format nato dalla sinergia tra il Comune di Cembra Lisignago e il Comune di Altavalle con la preziosa collaborazione del Comitato Mostra Valle di Cembra e dell’associazione culturale Sorgente 90, che gestisce la ricca programmazione del Molin de Pontergnac.

Dopo il sold out alla Baita Penna Nera di Grumes del 9 agosto scorso, il secondo e ultimo appuntamento è in programma per sabato 22 agosto,dalle ore 18, nella splendida cornice della Toresela di Cembra, da cui è possibile ammirare il meraviglioso panorama disegnato dai terrazzamenti vitati e dai muretti a secco della Valle di Cembra. Protagonista musicale della serata, Any Other (in foto), alias Adele Altro, artista veronese da anni di base a Milano, che inizierà il concerto alle 19.30. Autrice di «Silently. Quietly. Going Away» e del più recente «Two, Geography», uscito nel 2018, scrive, suona, canta, arrangia e produce la sua musica.

Il costo di partecipazione è di 15 euro a testa (prenotazione obbligatoria chiamando i numeri 349 3036644 e 347 6853617 o scrivendo una mail a info@sorgente90.org).