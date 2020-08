Vota Joba! Il cantante di Trento chiede il supporto dei fan per partecipare al talent The Coach

C'è tempo fino alle 19 del 19 agosto per dare il proprio appoggio al vocalist trentino Joba e fargli raggiungere il talent televisivo The Coach in onda dal prossimo dicembre su 7 Gold.

Giovanni Balduzzi in arte Joba è fra i ventisei talenti canori che hanno superato la prima fase delle audizioni detta Academy e ora è pronto alla sfida per il premio Social Badge che permetterà a cinque artisti di entrare di diritto nella fase finale.

Il nome di Joba si puà votare cliccando sul sito https://www.thecoachtalent.com/ dove è visibile anche il video della sua esibizione nell'Academy con il brano "Oh Mayday!".

La giuria della fase finale sarà composta da nomi importanti come Bianca Atzei, Maura Paparo (ex insegnante di ballo di Amici) , Miriam Jane e Davide Franconeri (Coach vincitore della seconda edizione