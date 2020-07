I Nomadi tornano in Trentino per riabbracciare i loro fan dopo il ciclone coronavirus.

L’appuntamento è quello del 5 settembre nello spazio Arena Drive In alle Lochere di Caldonazzo, in uno spazio che diventerà un vero e proprio teatro estivo con mille posti numerati tutti a sedere, per l’evento organizzato da Hotel Paoli, Anaunia Service, No Limits, Intersuoni e Anima Mundi.

La storica band emiliana guidata da Beppe Carletti era stata fra i primi gruppi, ne avevamo scritto lo scorso 23 maggio, ad annunciare la voglia di tornare sui palchi con un tour estivo. La tappa nella nostra provincia sancisce la voglia di tornare alla normalità considerando il rapporto speciale che da sempre, dai tempi delle scorribande di Augusto Daolio e compagni in Valsugana, lega i Nomadi ai loro fan trentini.

Le prevendite saranno attivate nei prossimi giorni con tre ordini di biglietti ad un costo in fase di definizione.

