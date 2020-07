Dindo e la brillantezza di Haydn

Il celebre violoncellista Enrico Dindo, in qualità di direttore e solista, guiderà gli archi dell’Orchestra Haydn in un programma che comprende il Concerto per violoncello e orchestra n. 1 di Joseph Haydn e la Serenata per archi op. 48 di Pëtr Il’ic Cajkovskij; l’appuntamento è per oggi al Castello di Arco (ore 21.30); l’ingresso è libero previa prenotazione obbligatoria (cultura@comune.arco.tn.it; 0464-583656).

Ben noto al pubblico trentino, Dindo è direttore stabile dell’orchestra da camera «I Solisti di Pavia» (della quale è anche fondatore), è docente presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, presso la «Pavia Cello Academy» e ai corsi estivi dell’Accademia Tibor Varga di Sion; dal 2013 è Accademico di Santa Cecilia e nel 2014 è stato nominato Direttore Musicale della Croatian Radiotelevision Symphony Orchestra di Zagabria.

