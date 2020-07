Rachmaninov e gli spirituals in piazza

Nell’arena realizzata in Piazza Battisti a ridosso del Teatro Sociale, l’orchestra da camera di Trento Ensemble Zandonai si esibisce domani 15 luglio, alle ore 21.30, in un programma che, sotto il titolo «Musica da Est a Ovest senza confini», assembla autori dell’universo slavo con brani moderni dal continente americano: nella prima parte si ascolteranno il Notturno op.19 n. 4 per violoncello e archi e l’ Andante cantabile dal Quartetto n.11 di Pëtr Ilic Cajkovskij, di Anton Arensky la Variazione su un tema di Caikovskij, di Sergei Rachmaninov «Romanza e Scherzo» dal Quartetto n. 1; si passerà poi ai più famosi Spiritual della tradizione afroamericana (arrangiati da Donna Magendanz) seguiti da brani tratti dai celebri musical di George Gershwin e Leonard Bernstein, per concludere con «The sound of music» di Rodgers Hammerstein, anch’esso rielaborato da Donna Magendanz.

L’orchestra è diretta da Giancarlo Guarino, con Margherita Guarino (soprano) e Stefano Guarino (violoncello) quali solisti.

In attività da ormai venticinque anni, l’orchestra «Ensemble Zandonai» ha al suo attivo la produzione di diversi cd e registrazioni audio-video realizzati per diverse emittenti e case discografiche, tra cui la Rai nazionale, oltre a un’intensa attività concertistica e iniziative di formazione rivolte ai giovani musicisti. Molti e di chiara fama gli artisti con cui collabora, tra i quali si ricordano Pier Narciso Masi, Cecilia Gasdia, Giorgio Carnini, Stefan Milenkovic, il Kapelle Trio, Chiara Tonelli, Johannes Peitz, Sergei Galaktionov, il duo Bandini-Chiacchiaretta. Nel 2017 l’orchestra ha collaborato con Albrecht Mayer, primo oboe dei «Berliner Philarmoniker» e nel 2018 ha dato vita a «Giovani in sinfonia», progetto formativo rivolto ai giovani musicisti di ogni nazione, incentrato sulle sinfonie di Beethoven.

Il concerto fa parte della programmazione di «Teatro capovolto», i biglietti costano 5 euro e sono acquistabili online e presso la biglietteria dell’Auditorium (vedere il sito centrosantachiara.it dove è possibile l’acquisto), non saranno però venduti la sera dello spettacolo. L’accesso alla platea in piazza sarà contingentato e avverrà nel rispetto dei protocolli di prevenzione anti-Covid 19.