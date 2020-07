La famiglia di Bob Marley reinventa "One Love"

I membri della famiglia di Bob Marley re-immagineranno l'inno "One Love", per sostenere il lavoro dell'Unicef. "Più di quarant'anni fa, mio padre ha scritto One Love parlando di unità, pace e amore universale in un periodo in cui c'erano molti problemi nel mondo. Anche in un periodo in cui non siamo in grado di stare insieme, il suo messaggio rimane vero, possiamo superare questa crisi globale se ci uniamo attraverso un solo amore e un solo cuore", ha dichiarato Cedella Marley.

Il Covid-19 ha sconvolto la vita dei bambini di tutto il mondo e l'Unicef stima che altri 6.000 bambini potrebbero morire ogni giorno per cause prevenibili nei prossimi sei mesi - quasi tutti (oltre il 90%) nei paesi a basso reddito o medio-basso - in quanto la pandemia continua a indebolire i sistemi sanitari e ad interrompere i servizi. I bambini sono anche estremamente vulnerabili agli impatti indiretti del virus come la chiusura delle scuole, la carenza di cibo, l'accesso limitato all'assistenza sanitaria di base e le interruzioni della catena di fornitura medica.

Tuff Gong International e Amplified Music pubblicheranno una nuova versione della canzone simbolo il 17 luglio. Tutti i proventi sosterranno direttamente Reimagine, la campagna globale dell'agenzia dell'Onu per evitare che la pandemia diventi una crisi duratura per i bambini e per garantire che il mondo post-pandemico sia più giusto ed equo per ogni bambino. Per sostenere il lancio della canzone, TikTok ospiterà un evento speciale e una challenge pubblica per i fan.

Registrata originariamente nel 1977 da Bob Marley e The Wailers, One Love/People Get Ready è una canzone iconica con il suo messaggio per unirci come una cosa sola. La versione re-immaginata vedrà la partecipazione di membri della famiglia Marley, musicisti da ogni angolo del mondo, artisti provenienti da zone di conflitto e bambini che vivono in comunità vulnerabili.

"One Love esprime direttamente una verità fondamentale di questa pandemia: la nostra migliore speranza di sconfiggere il Covid-19 e di re-immaginare un mondo più equo e meno discriminatorio per i bambini è attraverso la solidarietà e la cooperazione globale", ha dichiarato il direttore generale dell'UNICEF Henrietta Fore.