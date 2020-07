Dolomiten Bier Band verso nuovi concerti

Il 31 maggio dopo ben 83 giorni di stop artistico on stage la Dolomiten Bier Band era stata protagonista di un flash mob live a Predazzo sotto lo slogan di "Ripartyamo".

Da allora la formazione trentina non ha mai smesso di pianificare e organizzare quello che sarà il ritorno dello spettacolo dal vivo. Un messaggio lanciato dalla Dolomiten Bier Band ( nella foto ) anche negli scorsi giorni in occasione di uno speciale trasmesso da Radio Dolomiti.

«Abbiamo voglia di ricominciare a fare festa insieme al nostro pubblico – hanno spiegato i musicisti della Val di Fiemme – negli Oktoberfest di tutta Italia, primo fra tutti quello di Trento, passando per le feste di piazza tra le valli del Trentino».

Durante il lockdown la band, che fa parte della squadra di artisti della Edg Spettacoli, ha lavorato al lancio del suo nuovo sito web ufficiale, http://dolomitenbierband.it, dove viene presentato al meglio ogni dettaglio artistico con la possibilità dell'ascolto dei loro brani in streaming online.

In questa dimensione si può ripercorrere anche la storia della Dolomiten Bier Band formata nel 2010 da cinque giovani musicisti della Val di Fiemme per suonare folk music e far ballare il pubblico durante i loro concerti. Oggi la formazione vede Erik Melillo alla voce ed alla tromba, Roberto Dassala alla chitarra e computer programming, Ivo Brigadoi alla fisarmonica, tastiere ed al trombone, Gabriele Brigadoi al basso e Paolo Gabrielli alla batteria. Alla base dell'idea di spettacolo della Dolomiten Bier Band c'è il concetto di "divertirsi e far divertire" e questo è uno dei loro capisaldi, un'idea imprescindibile per chi fa della musica la sua passione. Ogni membro del gruppo d il suo contributo e grazie alle proprie conoscenze e al proprio background musicale aiuta a raggiungere un sound distintivo in ogni genere affrontato dal folk all'oberkrainer fino all'apres ski e al rock italiano ed internazionale.