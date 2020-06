Torna da stasera artesella: oggi alle 18, per poi ripetere domani e lunedì, quattro grandi artisti terranno uno spettacolo, «Fucina Arte Sella. Arte è vita», a malga Costa, per rilanciare simbolicamente la necessità dell'arte, della musica, del teatro, dopo il lungo periodo di blocco causato dall'emergenza sanitaria.

«Nel lungo periodo di blocco - scrive Artesella - causato dall’emergenza sanitaria, la prima viola del Teatro alla Scala di Milano, Danilo Rossi, un violinista rock, Alessandro Quarta, un violoncellista di fama mondiale, Mario Brunello e il famoso attore Alessio Boni si sono trovati e hanno lavorato insieme con un obiettivo condiviso: tutelare lo spettacolo dal vivo, una realtà, un patrimonio, una esigenza di tutti che non può essere sostituita dal digitale. Il quartetto ha trasformato il progetto L'ARTE È VITA in un recital musicale - una co-produzione tra Arte Sella e ForlìMusica - che ha come titolo "Esercizi e Variazioni”. Le prime date, in prima nazionale assoluta, si svolgeranno nella splendida cornice di Arte Sella in Trentino il 27, 28 e 29 giugno 2020 e a Forlì il 1° luglio 2020 nello spazio Secondo Chiostro San Domenico, spettacolo di inaugurazione della rassegna estiva cittadina “Arena San Domenico”.

Dopo molti mesi in cui la musica dal vivo ha dovuto fermarsi, confrontandosi con una realtà totalmente inedita e con una relazione complessa con il mondo digitale, lo spettacolo vuole riportare al centro l’esperienza dell’ascolto dal vivo e ricondurre musicisti ed ascoltatori alle origini stesse della musica, utilizzando quanto vissuto in questi mesi come un’occasione unica per ripensare creativamente prassi consolidate.Facendo eco alla lettera aperta in cui Gabriele Vacis invitava a cogliere le sfide imposte dall’emergenza sanitaria immaginando una trasformazione generativa delle modalità di fruizione degli spettacoli dal vivo nei teatri, "Esercizi e Variazioni" dilaterà lo spazio teatro, utilizzando prima lo streaming in una chiave capace di potenziare le peculiarità dell’esecuzione dal vivo, senza sostituirla per poi arrivare al momento magico del contatto con il suono dal vivo, come una riscoperta dell’emozione di essere a tu per tu con gli artisti.

Ad Arte Sella l’evento, riservato a un numero limitato di persone, si terrà nella cornice unica dell’area espositiva di Malga Costa, in cui gli spettatori, dotati di cuffie wireless, potranno ascoltare in diretta il prologo del concerto veicolato in streaming, camminando immersi nella natura, scoprendo le opere d’arte disseminate nel bosco, attraversando di fatto uno sconfinato teatro naturale insieme all’ascolto della musica. Infine, in un’ atmosfera di grande intimità, al cospetto di un’opera d’arte, potranno assistere allo spettacolo dal vivo, che offrirà un viaggio inedito tra le “Variazioni” Goldberg di J. S. Bach (versione per trio d’archi) e gli “Esercizi di Stile” di R.Queneau.

L'opera musicale è concepita come un'architettura modulare di 30 variazioni su un’Aria, mentre il testo è composto da 99 modi diversi di raccontare una vicenda apparentemente banale. Abbinamento non casuale: lo stesso Umberto Eco, nella famosa prefazione al libro di Raymond Queneau, racconta di aver letto da qualche parte che l’autore ha concepito l’idea degli Esercizi ascoltando delle variazioni sinfoniche. E persino Stefano Bartezzaghi, nella postfazione, sottolinea come, per Queneau il “nume tutelare” del suo progetto fosse nientemeno che Johann Sebastian Bach».

INFO

Concerti sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 giugno

0461751251 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 - artesella@yahoo.it

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato, ingresso 40,00 euro a persona

Inizio concerto ore 18

Il biglietto non è rimborsabile, salvo annullamento concerto

L'area di Malga Costa si trova a 1000 mt di altitudine, si consiglia pertanto un abbigliamento adeguato