«Solidal Song»: un brano ed un video in streaming per 18 artisti trentini

Diciotto fra i più importanti musicisti della scena trentina insieme nel segno di Solidal Song il progetto che ha dato forma ad una rilettura di un classico dei Beach Boys.

Sono questi i contorni dell'iniziativa nata dai ragazzi dell'assocazione Sonà di Dro che verrà presentata questa sera con la sua diffusione on line.

A firmare il pezzo ci sono band e artisti solisti come i Bastard Sons of Dioniso, Banrkrobber, Felix Lalù, Marco Ziliani, Dmanisi - Karatechesi, Fsm e i Toolbar . «Abbiamo iniziato a pensare a questo progetto - raccontano i giovani di Sonà - ancora in aprile, contattando diversi musicisti e per coinvolgere poi tutti quelli che riuscivano a registrare a casa, prerogativa indispensabile visto il lockdown, con una buona qualità».

I diversi contributi sonori si sono quindi intrecciati, anche sotto la supervisione di Marco Sirio Pivetti ai Metrò Rec di Riva del Garda, dando forma ad una versione "made in trentino" di "Wouldn't it be nice" pezzo dei re del surf rock: i Beach Boys. Ad accompagnare il lancio del brano ci sarà un videolcip girato dal videomaker trentino Stefano Bellumat in arte Joe Barba. Le prime note della canzone sono di Federico Sassudelli dei Bastard Sons of Dioniso che ha registrato nella sala prove sotto casa la batteria e via via tutti gli altri hanno dato il loro contributo sonoro a partire dagli altri due "bastard" Jacopo Broseghini e Michele Vicentini.

A loro si sono aggiunti Alessandro Galvan e Simone Floresta rappresentati dei progetti Dmanisi e Karatechesi (di cui fa parte anche Broseghini), Andrea Zoppirolli e Gioele Maiorca dei Toolbar, Giacomo Oberti dei Bankrobber, Carlo Malfer e Gianluca Serra degli Fsm. Ma l'elenco del supergruppo virtuale comprende anche Felix Lalù, Francesca Endrizzi aka Drixie, Lorenzo Remondini, Marco Ziliani, Mathias Drescig, Max Bortolamoetti, Nicole Zanoni e Patrizio Mimiola.

«Da loro - sottolineano a Sonà - è uscito un pezzo che "trasuda" speranza per un re-inizio musicalmente positivo e che rilancerà anche la raccolta fondi solidale per un sostegno economico per le persone colpite (anche solo economicamente) dal maledetto Covid».

"Solidal Song" verrà svelata oggi, alle ore 20.30, in audio e video streaming durante l'evento di inaugurazione della nuova sede di Rockabout Radio, la web radio dell'associazione Sonà nata da un progetto intergenerazionale del Piano Giovani dell'Altogarda e Ledro nel 2018, al Cantiere 26 di Arco.

Una serata che prevede l'esibizione live, purtroppo senza la presenza del pubblico, del cantautore noneso Felix Lalù, dei Karatechesi, del songwriter Marco Ziliani con la sua band per chiudere con i ritmi funky style di Remo dj. Streaming audio su www.rockaboutradio.it e video su www.twich.tv/rockaboutradio.