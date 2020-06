L'equilibrio romantico di Caterina Cropelli

Dopo il successo ottenuto con le immagini di «Duemilacredici», che ha già totalizzato oltre centomila clic su Youtube, e che era stato realizzato in dimensione casalinga durante il lockdown, Caterina Cropelli torna con un nuovo videoclip.

La cantautrice trentina è conosciuta dai più per la sua partecipazione importante al contest di Sky «X Factor», ma nella sua attività c’è molto di più del concorso musicale.

Caterina ha appena lanciato, con un’importante anteprima sul sito di Billboard Italia, la clip di Il cielo in una scatola firmato alla regia dal videomaker di Trento Matteo Scotton. La canzone fa parte della tracklist dell’album di debutto della Cropelli ed ha delle forme sonore romantiche ed imponenti create in collaborazione con Clemente Ferrari, gli archi dei i musicisti dello Gnu Quartet e il basso di Pierpaolo Ranieri.

Il testo della canzone parla del destino con Caterina che tra fatalità e consapevolezza sceglie di fare l’equilibrista. «A differenza della famosa “stanza che non ha più pareti” - racconta la cantautrice - ne “Il cielo in una scatola” è circondata da muri. Ma ha anche ali, finestre da cui si vedono infinite distese di alberi in movimento, paesaggi che cambiano, il cielo sopra, sotto e intorno. La zingara che ci abita, sogna una vita che, come in una scatola, può essere spedita alla scoperta di quel mondo fuori e del proprio futuro».

Per Caterina cosa avrà in serbo il destino per noi ce lo dicono i pacchi ricevuti in un giorno. Da qui l’interrogativo: «Se tu potessi entrare in una scatola e spedirti in un luogo, dove vorresti andare, e con chi?»

La risposta dell’artista è chiara: «Lasciamolo decidere ad una margherita, ma prima assicuriamoci che i petali siano dispari e iniziamo con il nome con cui poi vorremmo anche finire».

In attesa di poter tornare a suonare live la Cropelli si gode l’accoglienza ricevuta da «Caterina», uscito per Fiabamusic/Artist First e mixato da Marco Dal Lago, un album capace di ottenere un debutto nella top ten dei dischi più venduti in Italia su iTunes. Ma quel che più conta, a nostro avviso, è l’attenzione che Caterina sta ottenendo nelle airplay della radio nazionali, Radio Rai compresa, dove le sue canzoni vengono proposte e suonate in molti programmi.