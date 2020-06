Una canzone che, musicalmente, richiama il mondo funky moderno mentre, per la melodia e il testo, ha il sapore dell’indie pop del momento.



Queste le coordinate di Piazza Vittoria, nuovo singolo del musicista trentino Ziliani uscito in digital download e in streaming per l’etichetta Primalbox con distribuzione Artist First. Marco Ziliani, nato a Riva del Garda nel 1995, si lega alla band trentina dei The Wise scelta nel 2014 da Morgan per l’ottava edizione di X Factor.



Dal 2017 è il batterista e backing vocal del gruppo “Usual”, con cui ha all’attivo l’Ep “Just Feel Alright” ma la musica è anche il suo lavoro: nel 2016 fa la sua prima esperienza di tecnico audio al Circolo Magnolia di Milano, per proseguire da fonico al Bloom di Mezzago e iniziare la sua esperienza da tecnico backliner, girando l’Italia con i tour di Cosmo, Calibro 35, Carl Brave e Calcutta. Ma Ziliani non abbandona mai la sua passione per la creazione sonora e come polistrumentista, autore e compositore, nel 2018 inizia il suo progetto da solista usando il cognome.





Il primo singolo “Bar Franca”, dedicato all’omonimo bar di Arco, punto di ritrovo di Marco e del suo gruppo di amici, ha raggiunto i 100.000 ascolti su Spotify. Ora il ritorno con “Piazza Vittoria” brano che Ziliani tratteggia così: «A volte un luogo ha un significato più importante rispetto a quello che è davvero: Piazza Vittoria è la connessione di due città, Genova e Bolognano di Arco, nella prima è iniziata e finita una love story, nell’altra c’è il motivo per cui, a volte, basta davvero poco per non prendere seriamente un rifiuto».

Ancora una volta Ziliani guarda alla sua terra: «Piazza Vittoria è il ritrovo dei vecchi del paese, dei giovani quando il bar è chiuso, del pizzaiolo del weekend, del contadino del martedì, ma soprattutto è la sede dello storico campetto di Bolognano. Solo recentemente ho capito quanto sia importante per me questa piazza e per questo motivo ci ho scritto qualcosina».