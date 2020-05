Si chiama «40” Klang Room a project by Azione_Improvvisa», e in tempi di Covid e distanziamento, è un progetto di musica contemporanea a distanza. Da un’idea della musicista trentina Margherita Berlanda. Che ce lo presenta in questo VIDEO.

«Abbiamo chiesto a un gruppo di 10 compositori di scrivere un pezzo da 40 “ ispirato sia dal punto musicale che visivo alle 4 stanze diverse nelle quali verrà eseguito (stanza 1, tiorba / stanza 2, fisarmonica / stanza 3, chitarra elettrica / stanza 4, elettronica). A KOTTOMfilms é affidato il lavoro di editing video».

I protagonisti: Daniela Fantechi, Andrea Valle, Maurizio Pisati, Maurizio Azzan, Roberto Vertano, Claudio Panariello, Anna Sowa, Alberto Carretero, Giovanni Bertelli, Zeno Baldi.

«Azione_Improvvisa» è attiva sul territorio nazionale dal 2017 con concerti, workshop e installazioni (vincitori del Bando Open Creazione Contemporanea 2018 e artisti in residence per TheWorkRoom, Fattoria Vittadini/Fabbrica del Vapore Milano).

A_I ha visto crescere velocemente l’interesse nei propri confronti, riscontrabile nel numero sempre crescente di brani dedicati all’ensemble. Tra i compositori che hanno scritto per A_I sono da riciordare G.C.Taccani, S.Alessandretti, N.Straffelini, H.V.Reis, A.Valle, R.Masu, A.Sezer.

Nel 2019 partecipano alla produzione discografica “PARADE” (GuitArt Label).

Oltre alla presenza sulla scena nazionale ed europea dei singoli componenti, l’interesse è indubbiamente legato alle multiformi possibilità espressive del collettivo: da un lato quelle elettroniche, dall’altro il risultato sonoro dell’accostamento inconsueto di uno strumento antico come la tiorba a chitarra elettrica e fisarmonica, che trovano nel secondo novecento l’espressione massima delle loro potenzialità.

