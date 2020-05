Tutto trentino oggi l'@iorestoacasa_festival

Sono tutti trentini, Silvia Caracristi (nella foto), Filippo Bampi, Riccardo Rea, Jambow Jane e The Age Trio, i protagonisti del nono appuntamento con l’@iorestoacasa_festival.

Cinque gli artisti, che, oggi dalle 18.30, si passeranno il testimone trasmettendo ognuno dal proprio account durante la nona staffetta musicale di dirette tramite il social Instagram. Il festival indie virtuale iniziato due mesi fa, e che ha le sue radici a Trento grazie ad Isabella Turso, guarda oltre la fine del lockdown: «Stiamo valutando di proseguire con questo festival - racconta la pianista - vista l’attenzione che abbiamo ottenuto. L’intezione, ora che per fortuna possiamo tutti, musicisti compresi, uscire di casa, è quello di cambiare il nome e probabilmente anche la piattaforma di trasmissione.

C’è voglia di continuare, seppur in maniera diversa, anche perchè in queste settimane ho notato come non ci sia mai stata una rete così coesa tra colleghi musicisti, tanto da farci unire per collaborare con grande determinazione ad un obiettivo comune: far ripartire la musica».

Apertura della serata affidata alla cantautrice Silvia Caracristi nel segno di una musica che nasce da un vibrante e delicatissimo equilibrio in cui suoni ricercati s’intrecciano all’espressività della voce. Nel suo passato la vittoria a Sanremolab 2007, la semifinale di Musicultura nel 2008 e il riconoscimento della critica al premio Bianca d’Aponte IV edizione. Da tempo Silvia lavora al seguito del primo cd “Orbita” finanziato attraverso una fortunata campagna di crowdfunding e uscito per la label altoatesina Riff Records. Nella sua scaletta, oltre ad alcune cover, anche i brani originali “Pezzi di cielo”, “Candida”, “Pagine vuote” e “Ulisse”.

Dalla sua casa di Pergine Filippo Bampi suonerà alcune delle canzoni più ispirate dei suoi tre Ep, in particolare dall’ultimo “Monaco chiama” pubblicato a fine 2019 dalla Gulliver Records.

Riccardo Rea nasce a Torino nel 1990 ma cresce in un paese tra le montagne del Trentino dove vive ancor oggi. Appassionato di musica etnica, Rea si è specializzato nell’uso dell’handpan che intreccia con le sonorità di altri strumenti collezionati durante i suoi viaggi. Per l’@iorestoacasa_festival proporrà un percorso sonoro tra brani del suo disco ?Origine? e nuovi inediti nati durante questo periodo di quarantena. I rivani Jambow Jane, approdati quest’anno alla ribalta del programma di Sky ?Italia’s Got Talent?, nel loro set acustico suoneranno anche la cover di ?Earth Song? classico di Michael Jackson realizzata in collaborazione con musicisti italiani e stranieri.

Il repertorio dei The Age, trio formato da Elia Pedrotti, Arianna Festi e Paolo Bertolini, spazia invece da Neil Young a Bonnie Raitt, Amy Winehouse e Alison Kraus. Questo l’ordine d’esibizione e l’account Instagram: 18.30 Silvia Caracristi @silviacaracristi; 19 Filippo Bampi @filippo_aronne_bampi_; 19.30 Riccardo Rea @riccardo_rea; Jambow @jambowjane; 20.30 The Age Trio @ari_lapics.