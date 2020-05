Anche se la 40esima edizione delle Settimane musicali Gustav Mahler, in programma a Dobbiaco dal 18 al 30 luglio 2020, è stata cancellata per l’emergenza Covid, le Settimane mahleriane vogliono rendere omaggio al maestro che a Dobbiaco a scritto gli ultimi suoi capolavori, e ricordano il seguente Live-Stream in programma: oggi, 18 maggio, alle ore 16, in occasione del 109esimo anniversario della morte di Mahler ( nella foto ) la Fondazione Mahler invita ad un appuntamento virtuale intitolato “Mahler Around the World” .



Basta andare sul sito per seguire le interviste a Marina Mahler, nipote di Gustav Mahler, a Thomas Hampson (il cantante avrebbe dovuto tenere una masterclass proprio quest’anno al Festival mahleriano a Dobbiaco), e a vari ospiti che si connetteranno da Dobbiaco.