Mahler Around the World: domani la diretta

Anche se la 40esima edizione delle Settimane musicali Gustav Mahler, in programma a Dobbiaco dal 18 al 30 luglio 2020, è stata cancellata per l’emergenza Covid, le Settimane mahleriane vogliono rendere omaggio al maestro che a Dobbiaco a scritto gli ultimi suoi capolavori, e ricordano il seguente Live-Stream in programma: domani, 18 maggio, alle ore 16, in occasione del 109esimo anniversario della morte di Mahler la Fondazione Mahler invita ad un appuntamento virtuale intitolato “Mahler Around the World”.

Basta andare su www.mahlerfoundation.org per seguire le interviste a Marina Mahler, nipote di Gustav Mahler, a Thomas Hampson (il cantante avrebbe dovuto tenere una masterclass proprio quest’anno al Festival mahleriano a Dobbiaco), e a vari ospiti che si connetteranno da Dobbiaco. Informazioni all’indirizzo www.gustav-mahler.it.