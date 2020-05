A causa dell’emergenza sanitaria, l’Associazione Mozart Italia è costretta a rinviare i concerti “dal vivo” programmati a Casa Mozart in maggio. Sarà in streaming la Matinée del 21 giugno e la Settimana Mozartiana di settembre si farà, con il programma già disponibile. L’associazione continua a lavorare «nella speranza - comunica - di riuscire a mantenere gli appuntamenti programmati in settembre e di contribuire così a rendere meno severe le conseguenze di questa pandemia. Per questo contiamo, quest’anno più che mai, sul rinnovo delle tessere associative dei nostri soci e sul sostegno dei nostri sponsor». Sul sito dell’Associazione Mozart Italia è stato pubblicato il calendario della Settimana Mozartiana 2020, che potrà subire qualche modifica in base all’evoluzione dell’emergenza. Le proposte - spiegano i promotori - sono tutte molto accattivanti e indagano il tema “En blanc et noir: Mozart tra clavicembalo e pianoforte”.

Dal 12 al 20 settembre prossimi si alterneranno nelle sedi di Rovereto, Ala, Borgo, Folgaria e Villa Lagarina artisti come Tullio Solenghi e Trio d’archi di Firenze, Francoise-Joel Thiollier (nella foto), Ferdis Piano Duo, l’Orchestra Haydn, Ziganoff Jazzmer Band, ecc. Per prenotare, telefonare allo 0464.422719 o scrivere a infoami@mozartitalia.org.