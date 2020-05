Avete mai provato a far suonare due orchestre in contemporanea? Pensate ora di doverlo fare da remoto, con un collegamento video sul telefonino da parte di ogni orchestrale. Ora aggiungeteci l'ulteriore difficoltà: anche le prove vengono fatte da remoto, via internet. E l'esecuzione finale va "montata" in un unico video.

Tutto questo è stato realizzato in circa 3 settimane di lavoro dai ragazzi e dagli insegnanti della SCuola Musicale «I Minipolifonici» di Trento, che ha visto due delle sue sei orchestre eseguire l' Hallelujah di Leonard Cohen nell'arrangioamento di R. Longfield.

Un lavoro che ha visto all'opera i ragazzi delle medie dell'Orchestra «I riccioli sonori» e l'Orchestra Giovanile della scuola. Grande l'impegno degli insegnanti, i quali hanno proposto ad ogni suonatore una base registrata come «parte» da imparare; ogni ragazzo si è quindi esercitato con spartito ed ascolto della base. Infine l'esecuzione da parte di ogni strumento.

Il risultato finale è questo magnifico video, realizzato dal Direttore della scuola, il Maestro Stefano Chicco. Ed ora, per tutti voi, buon ascolto.

IL VIDEO DEI MINIPOLIFONICI

L'attività della Scuola, nonostante il lockdown, non si è mai fermata: la didattica è stata rispettata sia negli orari che nella durata delle lezioni, seppure in remoto. In attesa di aprire le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, i Minipolifonici vi aspettano sulla loro pagina Facebook e sul sito internet.