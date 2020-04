Nuovo appuntamento con i musicisti dell’Orchestra Haydn per l’iniziativa #iosuonodacasa.



Oggi Marco Mandolini ci fa ascoltare la Primavera di Vivaldi, Primo Movimento.



«Anche nelle difficoltà che incontriamo in questi giorni, la Musica non ha mai smesso di suonare! Ogni giorno i musicisti della nostra Orchestra Haydn - scrive Valeria Told, General Management Fondazione Haydn Stiftung - hanno interpretato un brano per farci compagnia, riflettere o incuriosire. E ora che la primavera inizia, con la sua carica di trasformazione e rinascita, la vogliamo celebrare insieme, pieni di speranza, con il nostro primo violino Marco Mandolini e le note della Primavera di Vivaldi! La speranza è chiaramente di rincontrarci presto: nel frattempo restiamo in contatto! La Musica non smette di suonare!».