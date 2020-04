Per i concerti #iosuonodacasa dei musicisti dell'Orchestra Haydn, oggi ecco Edlir Cano, con la “Balada per violino e pianoforte” di Pjetër Gaci



Perché hai scelto questo brano?



Il 27 marzo 2020 occorreva il venticinquesimo anniversario della morte di uno dei violinisti e compositori più rappresentativi della musica albanese, Pjetër Gaci.

Che ricordi suscita questo brano?



La natura, i colori e la cultura della mia terra.



Scegli la parola che ti descriva in questo momento.



Solidarietà.



L’artista che ti ha più ispirato?



Raffaello Sanzio.



Un consiglio per chi non ha mai seguito musica classica?



La musica classica è l’ossigeno dell’anima! Avvicinarsi ci permette di stare meglio e di essere persone migliori!