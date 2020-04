La musica come linguaggio universale per dire grazie agli operatori sanitari e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea contro la pandemia di Covid-19. E' iniziato stanotte" 'One World Together at Home', l'evento-concerto voluto da Lady Gaga che ha chiamato a raccolta artisti da tutto il mondo che esibiscono dalle loro case a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, diverse associazioni di volontariato e soprattutto medici ed infermieri che ogni giorno rischiano la vita per curare chi è stato contagiato dal virus. L'evento è trasmesso a rete unificate su Cbs, Nbc e Abc oltre che su tutte le principali piattaforme di streaming.

In Italia è iniziato alle ore 01.45 su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay e presentato da Stephen Colbert, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon, i re dei talk show notturni. A dare il fischio d'inizio naturalmente Lady Gaga che ha invitato tutti a sorridere intonando al piano il brano Smile. Il line up degli artisti tra gli altri prevede Elton John, Paul McCartney, i Rolling Stones, Lizzo. Tra gli italiani Andrea Bocelli e Zucchero.

