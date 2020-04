Se ne è andato un altro gigante del jazz: Lee Konitz, 92enne kleggenda del sax, si è spento mercoledì 15 aprile in un ospedale di New York. Vittima di complicazioni da coronavirus.



Nato a Chicago nel 1927, Lee Konitz è stato uno dei protagonisti della scena musicale dal dopoguerra ad oggi.



Grandissimo improvvisatore, aveva suonato con tutti i grandi della sua epoca, a partire da Miles Davis, con cui registrò, tra il 1949 e il 1950, l’album “Birth of the Cool”, passando per Gil Evans, gerry Mulligan, George Russel, Bill Evans, Charles Mingus, Ornette Coleman e tanti altri.

Lo ricordiamo anche, in più di un concerto, in Trentino. Indimenticabile, ai Suoni delle Dolomiti, il duetto con Enrico Rava, nel 2001, al Rifugio Pradalago, sulla Presanella.