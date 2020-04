In questi giorni così difficili anche per il mondo della musica il cantautore trentino Michele Cristoforetti lancia una nuova versione di uno dei pezzi più ispirati tratti dal suo ultimo album, «Ancora qui», accompagnata dalle immagini di un videoclip girato, prima dello scoppio dell’emergenza, da Leonardo Menegoni.

Si tratta di «Vita», ed è una canzone che il musicista di Avio, entrato del rooster di artisti della nota label milanese Dream Records, propone in questa occasione insieme al pianista Davide Antonio Pio.

Ne nasce quasi una nuova composizione che svela l’anima profonda e il tocco poetico della scrittura di Cristoforetti: «È una canzone - racconta Michele - che ho profondamente nel cuore, che riporta una visione di eccessi e di ripartenze, narrata come meglio ho saputo fare. Un pezzo che vuole essere anche un messaggio di speranza per il futuro e un invito a vivere intensamente la vita anche in questo momento».

Nella sua forma originale «Vita è» fa parte della tracklist dell’ultimo lavoro di Cristoforetti ed è un brano che era stato arrangiato da Max Marcolini e proposto live nel «Teatri Tour 2019» intrapreso dal cantautore insieme alla sua band, i Kascade. Poi Michele Cristoforetti ha deciso di cambiare il brano trasformando quella che era una forma pop rock, in una veste acustica facendosi accompagnare da Davide Antonio Pio al pianoforte ecoinvolgendo a vario titolo in questo progetto Fabio Bortolamai, Ugo Bolzoni e Giuseppe Lopizzo.