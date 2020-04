La voce di Andrea Bocelli e un palcoscenico unico. Quello del Duomo di Milano. E una data speciale: il 12 aprile, domenica di Pasqua, alle 19. Il tenore ha risposto sì all'invito del sindaco Sala e dell'intera città lombarda, in un momento così delicato per il Paese e per il mondo, di esibirsi nella chiesa simbolo di Milano. Nessuna titubanza lo ha fermato, neppure la completa assenza di pubblico per le restrizioni legate al contenimento del coronavirus.

«Nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince, sono onorato e felice di rispondere "sì" all'invito della città e del Duomo di Milano», ha fatto sapere Bocelli, la cui presenza sarà a titolo gratuito. «Credo nella forza di pregare insieme, credo nella Pasqua cristiana, simbolo universale di una rinascita di cui tutti, credenti e non, abbiamo bisogno ora - aggiunge il tenore toscano, che sarà accompagnato soltanto da Emanuele Vianelli, organista della Cattedrale, che ospita il più grande organo d'Italia e tra i più grandi strumenti a canne del mondo -. Grazie alla musica, che coinvolgerà in streaming milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante del mondo ferito, meravigliosa fucina internazionale che è orgoglio d'Italia».

E il pensiero corre alla città, in rappresentanza di una Regione colpita a morte dal virus, ma pronta a rialzarsi.

«La generosa, propositiva, coraggiosa Milano e l'Italia tutta saranno nuovamente e prestissimo, ne sono certo - dice ancora Bocelli -, un modello vincente, motore d'un Rinascimento cui tutti auspichiamo. Sarà una gioia testimoniarlo, in Duomo, nella festività che evoca il mistero della nascita e della rinascita».

Il concerto sarà trasmesso in streaming mondiale sul canale YouTube del tenore. I brani, per organo e voce solista, spazieranno nel repertorio suggestivo della musica sacra, in una giornata simbolica per il rinnovamento della vita.

«Sono felice che Andrea abbia accettato il nostro invito - ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Quest'anno il giorno di Pasqua sarà diverso: la gioiosa serenità che lo accompagna è fortemente turbata dalla pandemia che stiamo vivendo. Sono certo che la straordinaria voce di Bocelli sarà l'abbraccio che ci manca in questi giorni, un abbraccio forte, speciale, capace di scaldare il cuore di Milano, dell'Italia e del mondo».

L'evento è promosso dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, è prodotto da Sugar Music e Universal Music Group grazie al contributo di YouTube.

Bocelli intanto, con la Fondazione che porta il suo nome, è impegnato in questi giorni con una campagna sull'emergenza Covid-19. La Andrea Bocelli Foundation (ABF) infatti si è messa subito al servizio attivando una raccolta fondi per aiutare ospedali e reparti ad acquistare strumentazioni medicali e dispositivi di protezione individuale.