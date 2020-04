Il nuovo concerto dei musicisti dell’Orchestra Haydn, per l’iniziativa #iosuonodacasa, vede impegnato al violino Marco Mandolini: Andante dalla sonata n. 2 per violino BWV 1003 di J.S. Bach.



Perché hai scelto questo brano?



Bach è l’autore ideale per riflettere in questi momenti difficili.



Quale musica ascolteresti ogni giorno?



La musica “classica” passando da un autore all’altro



L’artista che ti ha ispirato di più?



Il mio insegnante, il violinista Philippe Hirshhorn



Un consiglio per avvicinarsi alla musica classica?



Scoprirla chiedendo ad amici un suggerimento e lasciarsi sorprendere.