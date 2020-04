E’ quasi tutta declinata al femminile, anche attraverso due artiste trentine come Aura Zanghellini e Barbara Bertoldi, la terza serata dell #Iorestoacasafestival, il serial live streaming musicale trasmesso attraverso il social Instagram.

Il prossimo appuntamento è oggi, mercoledì 8 aprile a partire dalle 18.30, per un festival che raccoglie esibizioni di musicisti di tutta Italia pronti ad alternarsi a staffetta in diretta da casa sul proprio profilo Instagram. La seconda puntata, trasmessa il 1° aprile, ha ribadito la grande attenzione per l’iniziativa che ha le sue radici a Trento, con un grande afflusso di visualizzazioni per le esibizioni di Gianluca De Rubertis (Il Genio), noto cantautore pugliese, Andrea Di Giovanni, artista elettro-pop che partecipò ad Amici nel 2013, Drimer, rapper trentino di grande talento, Caterina Cropelli, cantautrice della Val di non raffinata e dalla voce cristallina, e del pianista comasco Alessandro Martire.

Il nuovo cast dell’ #IoRestoACasa Festival, ideato da Isabella Turso, compositrice del capoluogo e direttore artistico della label Bluebelldisc Music, vede una nutrita schiera di artiste come la giovane cantante pop trentina Aura Zanghellini (NELLA FOTO), recentemente diplomata al Cpm Music Institute di Milano.

Aura, che è stata fra le protagoniste di VartalentX sul palco del Teatro Sociale, suona il pianoforte da quando ha dieci anni, da tempo si è calata nella dimensione di cantautrice senza rinunciare a collaborazioni con altri musicisti trentini.

Nel suo home set la violoncellista Barbara Bertoldi suonerà alcune delle composizioni del suo nuovo cd “Se fossi una rondinella” uscito per l’etichetta Velut Luna.

La cantante romana Nathalie ha trovato visibilità sul palco di X Factor, vincendo la quarta edizione, nel 2010, del talent. Chitarrista e pianista, Nathalie ha pubblicato il suo ultimo album “Into the Flow” nel 2018.

Si lega ad X Factor, con un terzo posto nell’edizione 2012, anche il nome di Antonella Lo Coco. Il suo primo album “ Cuore scoppiato” ha ottenuto il disco d’oro per i download in digitale. Fiorella Mannoia ha scritto per lei il singolo “Non ho più lacrime”, che ha anche prodotto. Unica presenza maschile quella di Mik, ex componente dei The Panicles, che ha pubblicato nel 2019 il primo album da solista “Songs From A Hotel Room” registrato on the road in diverse stanze d’albergo tra Europa e Stati Uniti.

Da ricordare come all’intento artistico l’#IoRestoACasa Festival abbini anche un proposito solidale di raccolta fondi a sostegno degli enti impegnati nella lotta per contrastare il Covid-19. Questo l’ordine live con l’account Instagram su cui seguire la diretta di oggi: Antonella Lo Coco @antonellalococo, Aura Zanghellini @ciaoaura, Nathalie @nathalie_music_official, Mik @miksound, Barbara Bertoldi @barbacello.