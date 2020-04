Per il concerto di oggi dei musicisti dell’Orchestra Haydn, per l’iniziativa #iosuonodacasa, Alessandro Visintini suona “Sinfonico per quattro flauti. Terzo movimento. Minuetto” di Antonin Reicha.



Quale musica ascolteresti ogni giorno?



Wagner, Richard Strauss, Debussy, Puccini.



L’artista che ti ha più ispirato?



Alberto Savinio.



Un consiglio per chi non ha mai seguito musica classica?



Non pensare che sia qualcosa di riservato ai professionisti ma ascoltarla senza pregiudizi accettando le emozioni che si possono ricevere senza filtri.