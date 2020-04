Il settimo appuntamento con i musicisti dell’Orchestra Haydn per l’iniziativa #iosuonodacasa ci porta le note di una melodia universale, un grande classico. ma non della musica classica: Marco Mandolini, primo violino della Haydn, suona infatti per noi “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel.



Una parola che ti descrive in questo momento

Riflessione.



Perché hai scelto questa musica?



Perché la canzone parla di silenzio, di buio, di smarrimento e perché me l’ha suggerita un amico.



Che ricordi ti suscita questo brano?



La mia adolescenza a Montreal quando scoprì grazie a mio fratello Simon & Garfunkel!