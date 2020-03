Un concerto speciale con ladige.it

In questo momento così difficile, in queste lunghe giornate forzatamente chiusi in casa, non possiamo smettere di ascoltare musica, non vogliamo smettere di comunicare anche con la cultura. I musicisti dell'Orchestra Haydn si sono impegnati in un progetto a distanza: #suonodacasa.

Ciascun musicista ha scelto e interpretato con il suo strumento un brano: non solo musica classica, ma qualsiasi genere di musica, che ci può accompagnare, divertire ed farci sentire meno soli.

L'orchestra Haydn è l’orchestra della nostra Regione. Non importa che siate appassionati di musica o ascoltatori saltuari: restiamo in contatto!

Il primo appuntamento è con il violinista Esaù Iovine, che così ci spiega la sua scelta dei brani: la Melodia op.42 n.3 per violino e pianoforte di Tchaikovsky; “Meditation“ intermezzo Sinfonico dell’opera Thais di Massnet.

Perché hai scelto questi brani?

Ho scelto questi brani semplicemente perché bellissimi ed immediati da sentire . Arrivano al cuore delle persone. Il brano “Meditation” lo ho scelto appositamente per farci meditare in questo periodo difficile. Un brano per me importante, come lo è per tutti i violinisti d’altronde. Ricordo che da piccolo a 8 anni(quando muovevo i primi passi del violino) sentivo la sigla di una trasmissione su Rai uno con questa bellissima melodia, e mi chiedevo tra me e me , riuscirò un giorno a suonarlo?

Quale musica ascolteresti ogni giorno?

Bach!