Anche Chiara Ferragni e Fedez a sostegno della Fondazione Andrea Bocelli per raccogliere fondi a favore dell’ospedale di Camerino, trasformato in un Covid Hospidal.



A darne notizia sono Ferragni e Fedez, attraverso il profilo Instagram della influencer. Annunciando anche che alle ore 18 di oggi, «Andrea Bocelli canterà in live streaming insieme a noi». Fedez ha ricordato che a partire sempre da oggi i canali social della coppia si metteranno a disposizione della raccolta fondi avviata dalla Andrea Bocelli Foundation.



«Speriamo di poter trasmettere un pò di positività in questa atmosfera», ha concluso il rapper.