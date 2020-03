Sarà a giugno il Record Store Day

Sarà spostato dal 18 aprile a sabato 20 giugno l’appuntamento - per molti fan del vinile ormai imprescindibile - con il Record Store Day.



Motivo dello spostamento è ovviamente l’emergenza del coronavirus. Gli organizzatori hanno spiegato che «per essere buoni componenti delle comunità locali, nazionali e mondiali, abbiamo deciso di spostare la data del Record Store Day 2020 al 20 giugno. L’idea di fondo è di spostare tutto a quel giorno, ma ci sono tante persone ed elementi coinvolti in un simile evento, tanti tasselli da muovere. Per cui non innervositevi con i vostri negozianti preferiti se non sapranno darvi risposte immediate ai vostri quesiti. Stiamo lavorando per sistemare tutto al meglio. Lavatevi le mani. Abbiate cura di voi. Vogliamo che siate tutti felici, in salute e desiderosi di far festa insieme. #Rsd20 #RsdJune20.



Il Record Store Day è un evento mondiale che celebra i negozi di dischi e il loro ruolo nelle comunità, solitamente ogni terzo sabato del mese di aprile di ogni anno e il cui scopo è quello di celebrare le migliaia di negozi musicali in tutto il globo.Solitamente viene festeggiato con centinaia di artisti che vi partecipano facendo apparizioni speciali, incontri, mostre d’arte, stampa di vinili e Cd in edizione speciale.

Per questo la Universal Music Italia ha già annunciato una serie di pubblicazioni di artisti italiani ed internazionali.



Sul fronte tricolore esce anche «Paradisi per illusi» il secondo lavoro dei Negrita per la prima volta in vinile colorato, confezione in formato gatefold. Si tratta di un Ep che la band toscana, nella quale dal 2005 suona il batterista di Trento Cristiano Dalla Pellegrina, aveva registrato nel 1995 influenzato dal rock’roll sound dei Black Crowes. Fra le release più attese anche «Fleurs2» di Franco Battiato in vinile picture disc con la bonus track «Tibet» e «Sereno ad Ovest» di Niccolò Fabi uscito esattamente vent’anni fa. Tantissime le chicche sul fronte del rock a partire dal 12’ in vinile trasparente blu di «11 O’Clock Tick Tock» il brano che gli U2 registrarono con il produttore Martin Hannett negli studi di Windmill Lane a Dublino nel 1980. Nella ristampa anche la b-side di «Touch», più due brani inediti dal vivo registrati al Marquee di Londra «Touch» e «Twilight».



In occasione del 30° anniversario di uno dei live simbolo della storia del rock viene pubblicata una versione in doppio Lp clear vinyl del concerto di «The Wall» a Berlino. Registrato nella storica no-man’s land tra la Porta di Brandeburgo e Potsdamer Platz, otto mesi dopo la caduta del muro con oltre 500.000 persone presenti, l’album vede insieme a Roger Waters un cast stellare di artisti tra cui Van Morrison, Cyndi Lauper, Scorpions, Jerry Hall, Sinead O ‘Connor e Joni Mitchell. Fra i mostri sacri del rock da segnalare «Metamorphosis» dei Rolling Stones, «Odds and Sods» degli Who, «Chinatown» dei Thin Lizzy, « You Can’t Do That On Stage Anymore» di Frank Zappa, «The Steven Wilson Stereo Mix» dei Roxy Music e «Phaedra» dei Tangerine Dream.

I fan dei Cure, band di culto della dark wave, attendono l’uscita di «Seventeen Seconds», disco del 1980, e di «Bloodflowers» entrambi per la prima volta in versione picture disc. Il ricordo di Bob Marley & the Wailers è affidato invece, nel 40° anniversario della sua uscita, al singolo «Redemption Song» con la B-side che contiene la rara «Band Version» della canzone ed una live version di «I Shot The Sheriff» tratta dal concerto al Rainbow Theatre del 1977.