Il Conservatorio Bonporti sfida il Coronavirus. 1500 secondi di musica, un numero ormai noto in queste difficili giornate. È l’iniziativa che mette in campo questa settimana il Conservatorio trentino per continuare la propria missione di diffusione della musica e per rimanere “connessi” con gli studenti e la città. Alcuni docenti infatti si renderanno artefici di dirette live sui social network della durata giornaliera di 25 minuti (1500 secondi). In un video trasmesso stamattina (lunedì) il Direttore del Conservatorio Massimiliano Rizzoli ha illustrato l’iniziativa, comunicando nel contempo la situazione attuale che vede costretta l’istituzione musicale a chiudere le porte agli studenti e le iniziative adottate per non interrompere il filo ideale che lega la comunità musicale in questo difficile momento. La musica, ancora una volta, diventa canale comunicativo oltre ogni barriera di spazio.