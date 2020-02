Si rimette in movimento la macchina sonora di Arezzo Wave il contest per musicisti più longevo e partecipato d'Italia. Fino al 22 marzo sarà possibile iscriversi gratuitamente on line attraverso un form alle selezioni regionali che si terranno la prossima primavera anche in Trentino Alto Adige (nella foto i Darvaza, vincitori regionali nel 2018).

Per le band o gli artisti solisti che vinceranno le selezioni regionali ci sono in palio diversi premi; anche la sola iscrizione ad Arezzo Wave Contest permetterà l'accesso alle audizioni per il concorso Primo Maggio Next . Arezzo Wave è rivolto a band e artisti di qualsiasi genere musicale con almeno la metà dei componenti di nazionalità italiana. Nel modulo di iscrizione vanno caricate: biografia e foto (formato orizzontale), due brani originali attraverso il link a Youtube, Soundcloud o Vimeo e relativi testi delle canzoni (se i brani sono in inglese allegare anche la traduzione in italiano) e una scheda tecnica.

Il gruppo/artista può iscriversi anche ad Arezzo Wave Music School se all'interno del gruppo c'è almeno un componente iscritto alle scuole medie superiori e tutti gli altri componenti sono under 35: in questo caso è sufficiente presentare anche un solo brano inedito. Un'altra categoria ha la sigla di Arezzo Wave Ius Soli; vi possono aderire le band con almeno un componente di seconda generazione, nato o cresciuto in Italia da genitori stranieri.

I venti finalisti, vincitori regionali, suoneranno a SudWave in Toscana (6-9 novembre 2020), lo showcase Festival dedicato ai talenti del Sud Europa, e avranno così l'occasione di essere visti da manager e direttori artistici dei più importanti festival nazionali ed internazionali. I finalisti saranno valutati da una giuria composta, tra gli altri, da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Erriquez e Finaz della Bandabardò, Drigo dei Negrita, Petra Magoni, dj Ralf e Luca Morino dei Mau Mau. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: www.arezzowave.com.