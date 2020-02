Il cantautore Simone Cristicchi si è divertito oggi al Rifugio Potzmauer di Grumes in Val di Cembra, dove si trovava a pranzo, suonando con il gestore Roberto Leonardi.

Si è "scaldato" in compagnia, in vista del concerto che terrà questa sera all'auditorium di Lavis alle 21 dove porta lo spettacolo impegnato "Esodo", racconto per voce, parole e immagini che riporta alla memoria la storia dell'esodo di migliaia di italiani da Istria e Dalmazia nel 1947, dopo la firma a Parigi dei trattati di pace con i quali l'Italia, come indennizzo di guerra, cedeva l'Istria e la Dalmazia alla Jugoslavia di Tito.

(Foto Ugo Merlo)