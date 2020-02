Gianni Morandi non stop a Bologna, due date a Pasqua

Gianni Morandi festeggerà la Pasqua 2020 sul palco del Teatro Duse di Bologna con due nuove date, sabato 11 (ore 21) e domenica 12 aprile (ore 17), del suo live ‘Stasera gioco in casa’.



Dopo quattro mesi di continui sold out, a grande richiesta del pubblico, l’artista aggiunge altre due tappe alla maratona di concerti partita il primo novembre in esclusiva nazionale sullo storico palcoscenico della sua città.



Salgono così a 31 le repliche dello spettacolo che prende il titolo dalla canzone omonima, scritta per l’occasione dal nipote Paolo Antonacci, figlio di Marianna Morandi e Biagio Antonacci.



In concerto Morandi interpreta i più grandi successi e racconta, tra ironia e ricordi, la sua vita di canzoni.