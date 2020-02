Like Floyd: grande successo per il live benefico del 30 gennaio al Palarotari di Mezzocorona

Oltre novecento spettatori (il massimo della capienza consentita al Palarotari) per un incasso di 15.300 euro. Sono queste le cifre che illustrano il grande successo ottenuto dall’evento all’insegna della solidarietà organizzato a Mezzocorona da Sidera Bz con il ricavato devoluto in beneficenza alle associazioni Onlus Il Papavero/Der Mohn Freiwillige Verein di Bolzano e l'Associazione Amici Hospice Trentino che ha la sua sede a Trento.

Protagonisti i Like Floyd la nota formazione trentina che rende omaggio ai Pink Floyd e che per l’occasione ha proposto il trascinante show "Like The Wall", sviluppato e realizzato in onore di uno dei dischi più importanti dei Pink Floyd e dell’intera storia del rock, leggasi "The Wall", uscito nel novembre del 1979.

Sotto la direzione artistica di Rosario Poletti in questa occasione il Like Floyd si sono presentati con una line up formata da Claudio Torresani, alla batteria, Romano Benedetti, al basso, Marcello Depaoli e Giacomo Gamberoni alle tastiere, Gianluca Rossi e Nicola Pedron, alle chitarre elettriche, Andrea Debiasi, alla chitarra acustica, Angel Ballester Veliz, sassofono e percussioni, Emiliano Tamanini alla tromba, accanto ai coristi con la voce maschile di Efrem Chini e quelle femminili di Elisa Olaizola, Giovanna Poletti e Linda Redolfi.

Il prossimo appuntamento con i Like Floyd sarà quello dell 8 marzo, alle 12.30, alla Festa della Donna sulle piste da sci al Rifugio Solander a Commezzadura.