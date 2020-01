Jmt: "Open Your Heart" una canzone contro odio e intolleranza

Si intitola Open Your Heart il nuovo singolo del cantante e chitarrista r&b di Trento Giacomo Manlio Turra (nella foto). Accompagnato da un videoclip il brano è stato scritto e registrato sotto la sigla di Jmt (nome d'arte di Turra) insieme all'artista nigeriano Lewisland. «Abbiamo scritto questa canzone - dice il ventiduenne - senza intenzioni politiche, ma per mandare un messaggio di unità e speranza nel clima di paura, odio e intolleranza che si sta diffondendo nel nostro Paese».

Il video di «Open Your Heart» è stato girato a Monfalcone in maniera piuttosto curiosa: «Abbiamo deciso di mettere insieme due persone diverse per la prima volta (una ragazza italiana e un ragazzo della Sierra Leone), senza alcuno script e senza sapere come avrebbero reagito». «Open Your Heart» intreccia le voci di Turra e di Lewisland, nome d'arte di Lewis Enwegbara, artista di origine nigeriana attivo tra Gorizia e Manchester per un brano in cui si intrecciano il Soul degli anni ‘70 e il rap R&B contemporaneo. Giacomo Manlio Turra unisce nella sua musica R&B/Soul, alternative ed elementi dell'hip-hop: stimolato dai dischi blues e jazz del padre, Giacomo impara a suonare la chitarra all'età di 13 anni e, conseguito il diploma di scuola superiore, inizia il suo progetto solista sotto il nome di Jmt.

Il suo primo album auto-prodotto, «The Blue Hour», viene pubblicato il 25 maggio 2018 su tutte le piattaforme digitali ed è seguito da un tour di due settimane in Germania, con date a Francoforte, Mannheim e Berlino. Un'esperienza che Giacomo racconterà nel brano «Berlin» seguito a fine 2018 da «Fifth Floor», il suo nuovo singolo con Daniel Ruocco, cantante della band bolzanina Atop The Hill. Nel marzo dello scorso anno Jmt ha preso parte all'iniziativa «Il Trentino che resiste» in piazza Battisti esibendosi insieme all'amico Jayslot, cantante e rapper nigeriano giunto in Italia su una barca nel 2016 ed ora residente e lavoratore in Trentino: una manifestazione alla quale hanno partecipato centinaia di persone a favore dell'integrazione e dell'accoglienza.

Fra le sue ultime uscite il singolo «No Way Back» con una clip registrata su pellicola Super 8 mm. La canzone parla della sua passione per la musica, del suo sogno che sembra impossibile ma dal quale Giacomo (come suggerisce il titolo) non può più tirarsi indietro, nonostante le difficoltà e gli ostacoli. Fra i progetti di Turra anche l'album di debutto della band trentina Silky Palmer Club di cui è cantante e chitarrista.