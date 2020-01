Anche Giacomo Voli per il tributo ai Queen

C'è anche il cantante Giacomo Voli , secondo classificato al contest «The Voice of Italy» 2014 con ovazione di Piero Pelù, fra i protagonisti del concerto La Mercury racconta i Queen oggi, alle 21.30, a «La diversa» in via del Commercio 30 a Trento.

«La Mercury racconta i Queen» è un progetto particolare dedicato ai Queen e al loro leader raccontati dall'artista emiliana Francesca Mercury . A lei, animata da un amore incondizionato verso il famoso front man della band inglese Freddy Mercury, è affidata la narrazione di quello che nemmeno il film «Bohemian Rhapsody» ha portato in luce, attraverso episodi divertenti e curiosi, aneddoti particolari legati al quartetto londinese.

Ad accompagnarla Giacomo Voli, conosciuto per il suo secondo posto nel talent «The Voice» dove arrivò in finale contro Suor Cristina. Oggi Voli si muove on stage come vocalist dei Rhapsody of Fire con i quali gira tutto il mondo: cantante cristallino, in questo progetto si dedica anche al pianoforte, alla chitarra acustica, al basso, loop station e stompbox. Alla chitarra troviamo Nik Messori , un vero guitar hero, conosciuto per aver suonato con Grignani, Irene Grandi e molti altri artisti che qui mostra il suo amore smisurato per Bryan May dei Queen.