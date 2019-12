Madonna è costretta ad un nuovo stop per il suo tour “Madame X”. È stata lei stessa a confermarlo con un video e un lungo messaggio su Instagram.

Parla di un dolore indescrivibile al punto da lasciarla in lacrime durante le prove per lo show a Miami e così dagli specialisti che la seguono è arrivato l’alt, il rischio è di causare danni permanenti al suo fisico. Cancellata quindi l’ultima parte del tour in nord-America che avrebbe dovuto appunto concludersi a Miami. Restano tuttavia confermate per ora le date in Europa il mese prossimo.

Nel suo post su Instagram ha ancora una volta detto di essere una guerriera ma anche un essere umano e di non vergognarsene.

«Mentre salivo la scala per cantare “Batuka” sabato sera a Miami - scrive Madonna sul social media - ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni che è stato indicibile negli ultimi giorni...mi considero una guerriera, non mollo mai tuttavia ora è il momento di dare retta al mio corpo e di accettare che il dolore è preoccupante. Voglio dire quanto mi dispiace a tutti i miei fan per essere costretta a cancellare il mio ultimo spettacolo».

Ha aggiunto anche che ha passato gli ultimi due giorni tra medici ed esami e anche tante altre lacrime. «Hanno detto chiaramente - continua - che se voglio continuare il mio tour devo riposarmi il più possibile in modo da non causare danni irreversibili al mio fisico».

«Non ho mai lasciato - dice ancora - che una lesione mi impedisse di esibirmi ma questa volta devo accettare che non c’è alcuna vergogna nell’essere umana e di premere il pulsante pausa».

La decisione di cancellare il concerto tuttavia non è stata accolta molto bene da tutti. Secondo il tabloid Daily Mail, alcuni fan si sono arrabbiati perché lo show sarebbe stato cancellato solo due ore prima. Inoltre nell’ultimo post su Instagram si mostra come in posa da modella. «Se proprio devo riposarmi - scrive - e fare niente almeno posso parlo con stile»

Madonna, 61 anni, aveva ripreso il suo tour dopo aver cancellato le tappe di Boston alla fine del mese scorso. Anche allora era stata costretta a fermarsi a causa del dolore. Anche se non aveva specificato l’origine del suo problema tuttavia alcuni media hanno rivelato che si tratta di una lesione al legamento crociato.