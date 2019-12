Il Gran Concerto di Natale della Federazione dei Corpi Bandistici della provincia di Trento in programma all’Auditorium la sera di Santo Stefano, torna alle origini.



Giovedì prossimo, 26 dicembre, alle ore 20.45, protagonista della serata sarà la Banda Sinfonica Giovanile Trentina per l’occasione diretta da Luigi Azzolini. Sul palco saliranno anche il Coro Polifonico Castelbarco, il soprano Martina Bortolotti e il tenore Cosimo Panozzo.

Il repertorio sarà particolarmente accattivante con la proposta delle più belle pagine d’opera.



Il programma prevede musiche di Bellini, Doninzetti, Puccini, Rossini, Verdi e Mascagni.



La musica classica e la banda, almeno in Italia - osservano gli organizzatori - hanno sempre avuto un forte legame.

Prestigiosi compositori come Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi hanno avuto stretti rapporti con il mondo bandistico del periodo, e nella loro musica caratteristiche e sonorità tipicamente bandistiche non mancano.



Ma il ruolo che la banda assume con l’ascesa della musica operistica itala nel mondo da fine Ottocento in poi, è di prim’ordine, ovvero portare nelle valli, nelle piazze dei paesini lontani dai grandi centri della vita mondana, le inebrianti melodie dei grandi maestri.

Non esistevano radio e dischi che potessero divulgare i temi di Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, ma le storie in musica sapevano affascinare, e i pochi fortunati che avevano potuto permettersi di andare all’opera facevano sfarzo di questa esperienza.

Se le grandi opere hanno potuto valicare le mura dei teatri e delle arene è anche merito della banda e di quei maestri arrangiatori che hanno adattato pagine di musica orchestrate per violini e voci per una formazione di fiati.



La Federazione dei Corpi Bandistici - viene spiegato - vuol far rivivere un po’ di storia e regalare le emozioni che hanno portato a teatro moltissime persone per secoli, nella speranza di vivere l’incanto generato da storie, trame ordite dai personaggi più disparati che grazie alla magia della musica prendono vita ancora.