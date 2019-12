Il debutto solista di Nic Cong

Debutta con l’album «Il segreto delle favole», uscito sia in formato fisico che digitale, il cantautore trentino Nic Cong.



Anticipato dal singolo Giostra Instabile l’album viene pubblicato e distribuito dalla label (R)esisto. Dietro il nome d’arte di Nic Cong c’è Nicola Bertolini, musicista di Mori attivo da diversi anni nella scena trentina dove è stato impegnato in diversi progetti musicali. Ora ha scelto le forme da solista con l’aka di Nic Cong per raccogliere canzoni e suoni della sua carriera: un punto di partenza che coincide con il risveglio artistico dopo quella che il musicista definisce come «una ricarica energetica durata quasi dieci anni».



«Il segreto delle favole» si dipana attraverso una tracklist di otto canzoni, «Giostra instabile», «Il segreto delle favole», «Radio Aut», «Alberi di marmo», «Il castello dei sogni perduti», «L’eremita», «Gente che scappa» e «Una lanterna per Marì».



Quello di Nic Cong è un progetto di musica pop con note cantautorali e sonorità che si rifanno a un linguaggio vicino alla dimensione post rock. Fra le canzone più intense del cd anche «Il segreto delle favole»: «L’ho scritta - racconta il musicista - dopo gli attentati alle metropolitane di Londra del 2008, vuole dare un segnale che può essere visto da più angolazioni. Il principio di fondo è comunque il fatto che la salvezza arriva da noi stessi ed aspettare il salvatore, come ci insegnano dogmaticamente l molte religione è, secondo me, alquanto sbagliato».



«Radio aut» è invece un brano dedicato alla memoria di Peppino Impastato, una voce libera fatta tacere per sempre dalla mafia in Sicilia: «Un eroe dei nostri tempi - dice Nic Cong- che forse non viene ricordato spesso come dovrebbe essere».



Prodotto e registrato sotto la direzione artistica dell’etichetta dipendente (R)esisto e Massaga Produzioni, il disco vede anche la collaborazione di Nic Cong con i musicisti Edoardo Vergara e Massimiliano Peri, sotto la guida del produttore artistico Michele Guberti e il master curato dal noto produttore Manuele Fusaroli gia al lavoro con The Zen Circus, Nada, Luca Carboni, Motta e Le luci della centrale elettrica.