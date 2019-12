Le atmosfere di Natale con l'orchestra Haydn

Torna ad esibirsi con l' Orchestra Haydn di Bolzano e Trento il trombettista Marco Pierobon .

Nel duplice ruolo di direttore e solista il noto artista bolzanino sarà protagonista del Concerto di Natale che il complesso sinfonico presenterà oggi, venerdì 20 dicembre, a Trento (Teatro Sociale, ore 20.30).

In programma c'è una "suite" di musiche classiche della tradizione natalizia che lo stesso Pierobon ha rivisitato e arrangiato per tromba solista e orchestra sinfonica. Un viaggio attraverso i brani più noti di questo repertorio, da Silent Night a White Christmas, da Tu scendi dalle stelle a Jingle Bells, Have Yourself A Merry Little Christmas, Let it Snow, Sleigh Ride, Santa Claus is comin' to Town, ecc.

Sarà inoltre proposto un grande classico come la Suite dal balletto "Lo schiaccianoci" di Cajkovskij, nell'elaborazione di Duke Ellington, in un arrangiamento curato dallo stesso Marco Pierobon.

Nato alla fine dell'Ottocento, Duke Ellington è un esempio del fascino dirompente che la musica americana, incarnata prevalentemente nel jazz, ha esercitato nel Novecento. Ma si tratta anche di un eccezionale musicista che con la sua musica ha saputo confrontarsi con la tradizione della grande musica classica, come, ad esempio, nel 1960, quando ha riscritto in versione jazz la Suite dal balletto "Lo schiaccianoci" di Cajkovskij, trasformando la Danza della Fata Confetto in Sugar Rum Cherry e il Valzer dei fiori in una Danse of the Floreadores.

Un viaggio nella tradizione natalizia passando anche per autori come Nat K. Cole (The Christmas Song), John Lennon (Happy Xmas), Al Jarreau (Christmas), Peter Wilhousky (Carol of the Bells), Georg Friedrich Händel (Joy to the World), José Feliciano (Felice navidad).

Primo Premio nei concorsi internazionali di Passau (Germania), Imperia ed Aqui Terme, Marco Pierobon è stato per quasi dieci anni prima tromba delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e dell'Accademia di S. Cecilia collaborando con la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestra Filarmonica della Scala. Si è esibito come solista in Giappone, Russia, Argentina, Cina, Europa e Stati Uniti con direttori quali Mehta, Karabtchevsky, Siebens, Heider, Neuhold, Gothoni. Nel 2014 ha debuttato come direttore, collaborando con l'Orchestra Haydn; ha all'attivo tre cd solistici ed un dvd didattico sugli ottoni ed è titolare della cattedra di tromba al Conservatorio di Bolzano.

L'Orchestra regionale Haydn sarà protagonista a Trento anche il 31 dicembre, alle ore 18.30 all'Auditorium Santa Chiara, con Felix Bender direttore e Silvia Micu soprano. Il programa del concerto di San Silvestro spazierà da Gaetano Donizetti ad Amilcare Ponchielli, Franz Lehár, Johann Strauss figlio (non può mancare il tradizionale valzer «An der schönen blauen Donau») ed Émile Waldteufel.