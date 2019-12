Il 16 febbraio 2020 farà tappa a Trento Broadway Celebration, lo spettacolo che unisce l’energia del musical alla magia del gospel. I grandi musical che hanno fatto la storia saranno protagonisti dello show in programma alle ore 17.30 e alle 21 all’Auditorium Santa Chiara con la direzione artistica di Alex Negro e Marco Caselle. «Broadway Celebration» è l’epopea del migliore musical americano, un viaggio nella storia del genere attraverso le trascinanti note di canzoni intramontabili che hanno fatto la storia del musical mondiale: «The Rocky Horror Show», «Jesus Christ Superstar», «Rent», «Mamma Mia», «Sister Act», «Les Misérables», «Cats», «A Chorus Line», «Hairspray, «Hair», «Grease», «Evita», «The Phantom of the Opera», «Wicked» e molte altre si susseguiranno in una scaletta di ritmo serrato, che porterà lo spettatore ad un crescendo di emozioni fino al gran finale.



A condurre lo spettacolo sarà l’eclettico Umberto Scida, il “re dell’operetta italiana”, che arricchirà con aneddoti e curiosità il viaggio dello spettatore tra i musical più amati di tutti i tempi. Oltre che nei titoli in scaletta, lo spettacolo ha il suo punto forte nel cast, che unisce alcuni tra i maggiori solisti performer italiani (tra cui Noemi Garbo, Salvo Montalto, Marco Caselle, Maurizio Misceo, Elena Nieri) ad un coro di oltre 40 elementi, che si esibiranno rigorosamente dal vivo in lingua originale con l’accompagnamento di un’orchestra. Quello che verrà proposto a Trento viene definito come un concerto-spettacolo unico nel suo genere, che riesce a mescolare entertainment, qualità artistica e musicale, storia del musical e divertimento, uno show che affascina e coinvolge nel suo ritmo trascinante un pubblico estremamente variegato.



Broadway Celebration è infatti un progetto che propone un modello inedito di spettacolo, in cui due generi artistici si uniscono dando vita ad una sinergia perfetta. L’idea nasce nel 2018 dal sodalizio artistico tra Marco Caselle (artista, performer e produttore di musical) e Alex Negro (cantante, direttore e fondatore di Sunshine Gospel Choir), che decidono di innestare le atmosfere emozionanti e coinvolgenti del gospel, all’apparato narrativo e scenografico del musical. Il risultato è subito un grande successo: dopo il fortunato debutto nel 2018 a Torino, che ha visto collaborare dieci grandi performer italiani con un coro gospel di cento elementi, lo spettacolo ha girato alcuni dei più importanti teatri e festival italiani (Palermo, Milano, Varese, Novara, Cuneo, nonchè il festival GruVillage), per un totale di oltre 10.000 spettatori. Una tournée che nei prossimi mesi toccherà Modena, Parma e Mestre, tra le altre. Informazioni e prevendite sul sito www.primiallaprima.it, alla biglietteria dell’Auditorium Santa Chiara (tel. 800013952) o agli sportelli delle casse rurali del Trentino.