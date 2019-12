Doppio appuntamento per il concerto natalizio dall'Associazione Laboratorio Musicale di Ravina a sostegno di Amnesty International e della difesa dei diritti umani. Stasera, alle ore 21, il concerto è in programma nella Sala Filarmonica di Rovereto; domenica 15 dicembre, alle 18, si terrà nella Chiesa di San Francesco Saverio a Trento (ingresso libero).

Protagonisti, diretti dal maestro Maurizio Postai , il Coro polifonico Laboratorio Musicale , il Coro della Scuola Steiner di Trento , l' Orchestra LàMus Ensemble e il pianista Michele Calzà , impegnati nell'esecuzione di pagine di Bach, Beethoven, Haydn e Mendelssohn.

Lo stesso concerto verrà riproposto domenica a Trento.

Durante le due serate, gli attivisti di Amnesty International inviteranno a firmare alcuni appelli di «Write for Rights», la maratona mondiale di raccolte firme per i diritti umani. La sezione italiana di Amnesty International raccoglierà firme e messaggi di solidarietà in favore di: Nasu Abdulaziz (Nigeria), Yasaman Aryani (Iran), Sarah Mardini e Seán Binder (Grecia), Marinel Ubaldo (Filippine) e Loujain al-Hathloul (Arabia Saudita). Gli appelli possono essere firmati fino al 22 dicembre, anche online sul sito maratona.amnesty.it.