Inizia oggi «Christmas Live 2019»: per tre sabati (oggi, il 21 e il 28 dicembre) ci saranno tre band di alto livello in Piazza Duomo, dalle ore 17 alle 19, con musica live di artisti di fama internazionale. Oggi si inizia con il concerto live degli Abba Show, tributo alla storica band svedese che ha fatto ballare e cantare diverse generazioni. Musica, oreografie e balli tutto rigorosamente Abba.

A seguire, sul palco di Trento Christmas Live, sabato 21 dicembre, un tributo speciale a Renato Zero con la tribute band Pianeta Zero . Il 28 dicembre «Trento Christmas Live» si concluderà con una band soul di tutto rispetto, con all'attivo molti anni di attività, gli Hillbilly Soul . L'iniziativa nasce dalla sinergia cfra Edg Spettacoli, Caffè Tridente e Radio Italia anni 60 Trentino - Alto Adige, con la voglia di organizzare un evento musicale per la città e per il pubblico presente nel momento in cui Trento accoglie migliaia di turisti grazie ai mercatini di Natale in centro storico.