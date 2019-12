Il Comune di Rovereto, che ha promosso il concerto con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, ringrazia l'artista, il pubblico numeroso per la bella serata di musica e incontro (molti sono venuti da fuori regione grazie anche al tam tam del Carmen Consoli Fanclub ), e gli sponsor che hanno sostenuto l'evento: Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto e Gruppo Dolomiti Energia.

Fin dalla sua prima edizione, il #concertone ha sempre avuto un risvolto benefico considerato che una percentuale dell'incasso viene destinata a particolari progetti o per aiutare associazioni che si occupano di disagio a vari livelli.

Quest'anno a beneficiarne è il Fondo istituito dal Consiglio decanale di Rovereto in collaborazione con la Caritas decanale e il Credito Solidale, per sostenere persone e famiglie in difficoltà; raccogliere offerte da privati e da enti; promuovere una cultura della solidarietà; sollecitare in tutti uno stile di vita più sobrio.