Tre «star» per la Haydn a Trento

John Axelrod dirigerà questa sera all’Auditorium di Trento l’Orchestra Haydn, accompagnato da Francesco Dillon al violoncello e da Emanuele Torquati al pianoforte.

In programma, questa sera alle 20.30 ci sono le esecuzioni di Sergej Prokofjew con la Sinfonia n. 1 in re maggiore, op. 25 “Classica”; poi una esecuzione in prima assoluta commissionata ad Arturo Fuentes dalla stessa Orchestra Haydn: «Infinito Concerto doppio per violoncello, pianoforte e orchestra» e infine, Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore, op. 60.

Concerto atteso, tanto che i biglietti ancora disponibili sono solo una cinquantina.



È atteso alla prova Axelrod, attuale direttore artistico e direttore generale della Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. John Axelrod è stato anche direttore musicale dell’Orchestre National des Pays de la Loire e direttore principale ospite dell’Orchestra Sinfonica di Milano. Laureato alla Harvard University e formatosi nella tradizione di Bernstein, ha studiato al Conservatorio di San Pietroburgo con Ilya Musin. Dal 2001 ha diretto oltre 160 orchestre.



Sul palco ci saranno il violoncellista torinese Francesco Dillon, diplomato al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, formandosi sotto la guida di Andrea Nannoni per il violoncello e Salvatore Sciarrino per la composizione. Ha fondato il Quartetto Prometeo e ha vinto numerosi premi, oltre al «Leone d’argento» alla carriera alla Biennale Musica di Venezia 2012. Ha collaborato, tra gli altri, con David Lang, Alvin Lucier e Arvo Pärt. Ha lavorato con Claudio Abbado e Giuseppe Sinopoli.

Con l’altro protagonista domani sera in scena, Emanuele Torquati, è direttore artistico della stagione Music@villaromana di Firenze. Con Torquati ha realizzato anche dei cd. Il suo violoncello è un «Rivolta» del 1835.



Emanuele Torquati ha suonato in manifestazioni prestigiose e le sue esecuzioni sono state trasmesse da Rai, Bbc,Radiokultur, Radio France, Radio Svizzera. A livello discografico, ha al suo attivo le integrali pianistiche di Albert Roussel nel doppio Cd «Promenade Sentimentale». Attualmente insegna Pianoforte al Conservatorio «Ghedini» di Cuneo.