Pearl Jam e Pixies in Italia

I Pearl Jam saranno in concerto domenica 5 luglio a Imola (Bologna), all’Autodromo internazionale «Enzo e Dino Ferrari», per l’unica data italiana del tour estivo europeo in 13 tappe che comincerà il 23 giugno a Francoforte, dove il gruppo non si esibiva dal ’92, per concludersi il 22 luglio ad Amsterdam.



Ad arricchire l’evento ci saranno i bostoniani Pixies, la band che in questo caso è davvero la “special guest” dello show e da soli valgono il prezzo del biglietto.



La nuova serie di concerti includerà tappe in alcuni dei festival più celebri, come il Lollapalooza a Stoccolma e Parigi, il Rock Werchter e BST Hyde Park. Prevendite per i membri del Pearl Jam Ten Club fino al 5 dicembre; poi da sabato 7 dicembre biglietti su Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita autorizzati.



Inoltre, per celebrare la stagione natalizia, il Ten Club ha lanciato oggi 12 Days of Pearl Jam, 12 singoli natalizi resi disponibili per la prima volta su Spotify. Nel 2020 il gruppo di Seattle festeggerà trent’anni di concerti live. Con dieci album in studio, ha venduto 85 milioni di dischi e nel 2017 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame.